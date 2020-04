La Serie A sarà conclusa, Aleksander Ceferin non ha alcun dubbio in merito. Il vice presidente della FIFA lo ha dichiarato al quotidiano slovelo Ekipa, dicendosi fiducioso in merito ad una ripresa del campionato italiano, ovviamente seguendo le regole in merito alla salute pubblica: “la Serie A sarà conclusa, sono ottimista e fiducioso, anche se, ad oggi, non posso promettere o garantire nulla, tutto dipenderà dalla situazione di ciascun Paese. La Serie A non rientra nelle competenze dell’Uefa, posso però garantire che non metteremo in pericolo la vita delle persone e che ascolteremo tutti al fine di trovare una soluzione adatta a ogni Lega calcio, dopo che i Governi ci avranno dato il via libera“.

Valuta questo articolo