Una storia che ha dell’incredibile, un’impresa davvero pazzesca che resterà certamente impressa negli occhi e nel cuore di molti.

A scriverla di suo pugno il capitano Tom Moore, un veterano inglese di 99 anni che ha deciso di mettersi alla prova proprio alla soglia del suo centesimo compleanno, che festeggerà il 30 aprile. Munito di deambulatore e con il proprio bastone appeso sul davanti, il capitano Moore ha compiuto ben 100 giri del giardino della residenza in cui vive per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza al sistema sanitario britannico, provato dalla lotta al coronavirus.

Inizialmente avrebbe dovuto raccogliere 1000 sterline, ma il signor Tom è riuscito a toccare i cuori dei cittadini britannici, arrivando alla stratosferica cifra di 13 milioni di sterline. La sua impresa in cambio di donazioni per medici e infermieri impegnati a fronteggiare il COVID-19, una richiesta raccolta da mezzo milione di persone, che hanno fatto la propria parte. Quella più grande però se l’è tenuta per sè il capitano Moore, incassando al centesimo giro anche il riconoscimento della Guard of Honor da parte dei soldati del primo battaglione del reggimento dello Yorkshire. Un momento da ricordare, una storia da custodire quando tutto questo finirà: God Save il capitano Tom!

He’s done it! 👏#CaptainTomMoore has completed his 100 laps before his 100th birthday live on #BBCBreakfast! 🙌

He’s raised over £12 million for the #NHS

Well done @captaintommoore from everyone at the @BBC 💕 pic.twitter.com/rtil8gKKmJ

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) April 16, 2020