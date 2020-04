Tutto il mondo dello sport si sta mobilitando per dare tutto il suo supporto nella lotta contro il coronavirus. Donazioni ma anche tanto spettacolo, nonostante tutto sia fermo: la Formula 1 ha infatti deciso di dare il via ad unc ampionato virtuale, appositamente creato per beneficenza. La sfida ha l’intento di raccogliere 100 mila dollari per il Solidarity Response Fund. Tanti i giovani che hanno deciso di aderire all’iniziativa: tra questi anche Leclerc e Giovinazzi, che si sfideranno nella Race for the World in tre serate in programma oggi, 11 aprile, martedì 14 aprile e venerdì 17 aprile. Tra i partecipanti anche Russell, Norris, Albon e tantissimi altri personaggi del mondo del motorsport.