L’emergenza coronavirus ha costretto il campionato di Serie A di calcio, come tutti gli altri campionati sportivi del mondo, a fermarsi. Non è ancora chiaro quando i calciatori potranno tornare in campo, ma ogni giorno ai vertici si lavora sodo per avere sempre più chiara una data possibile.

Con la Fase 2 che si avvicina, la Federazione cerca di arrivare preparata al massimo, sempre in costante aggiornamento con la commissione medico scientifica e avalla le prime ipotesi: sembra che il calcio italiano potrebbe ricominciare con le due semifinali di Coppa Italia. E’ stata questa la proposta del Consiglio della Lega, anche se ancora non c’è una data precisa.