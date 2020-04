Il consueto appuntamento odierno con la conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento giornaliero sull’emergenza coronavirus è arrivato. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato i dati di nuovi casi positivi, guariti e deceduti per coronavirus. Ecco i dati annunciati oggi da Borrelli, in una giornata importante in cui è stato battuto il nuovo record giornaliero di tamponi effettuati (56.609)

619 deceduti

deceduti 2079 guariti

guariti 4694 nuovi contagiati

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: