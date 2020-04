Record di persone guarite e riduzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, buone notizie anche oggi dunque nel consueto bollettino della Protezione Civile sull’epidemia di Coronavirus. Sono 2099 le persone guarite in sole 24 ore, con un decremento di 99 persone ricoverate in terapia intensiva. I nuovi contagiati sono 3836 in più rispetto a ieri, mentre 552 è il numero dei deceduti.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

139.422 contagiati



17.679 morti

26.491 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 95.262, così suddivise:

28.485 ricoverate in ospedale

3.693 ricoverate in terapia intensiva

63.084 in isolamento domiciliare

