E’ arrivato il nuovo aggiornamento della Protezione Civile sui dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 3786 contagi in più, 525 persone decedute e 2072 guariti. Sono stati effettuati inoltre 61.000 tamponi ed è risultato positivo appena il 6% dei controllati, la stessa percentuale di ieri e la più bassa in assoluto dall’inizio dell’epidemia.

Si abbassa ulteriormente la pressione sugli ospedali, sono 143 i pazienti che da ieri hanno lasciato il reparto di terapia intensiva, il dato migliore dal 21 marzo. Oltre 700 invece le persone dimesse, tornate dunque a casa.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

168.941 contagiati



22.170 morti

40.164 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 106.607, così suddivise: