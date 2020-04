Giornata positiva oggi in Lombardia per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus, gli ospedali continuano a svuotarsi e il numero dei contagiati scende di ora in ora.

Il governatore Fontana ha accolto con il sorriso queste notizie, commentando i numeri in serata: “i 713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati e la diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva sono dati veramente incoraggianti. Finalmente le misure messe in campo stanno dimostrando la loro efficacia e se il trend si confermasse nei prossimi giorni, vorrà dire che siamo veramente sulla buona strada. Gradualmente, adottando tutte le misure di sicurezza, potremo tornare alla libertà, un po’ diversa da quella di prima, almeno per un po’ di tempo, ma pur sempre libertà“.