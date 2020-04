Il marketing ai tempi del Coronavirus, tiene la lezione Faustino Asprilla. L’ex giocatore del Parma, adesso proprietario del marchio di preservativi ‘Condoms Tino‘, ha deciso di donarne ben 100 mila per evitare che le famiglie si riempiano di figli in questo periodo particolare.

Un annuncio davvero curioso quello del colombiano: “in questi tempi di quarantena per il Coronavirus non è buona cosa riempirsi di figli. Mi sono rimasti molti preservativi in ​​casa e voglio che la gente mi aiuti a consumarli, perché è molto difficile per me utilizzarli tutti. Ho solo 3.580.000 preservativi in ​​inventario fino a quando non riusciamo a riaprire la fabbrica e, per aiutare la popolazione, ho intenzione di dare un preservativo in regalo per l’acquisto di una scatola da tre“.

Valuta questo articolo