Scende in campo anche Samuel Eto’o per combattere il Coronavirus, l’ex attaccante di Inter e Barcellona ha deciso di aiutare il Camerun in questo momento davvero complicato.

Tramite la Fondazione che porta il suo nome, Eto’o metterà a disposizione saponi, disinfettanti e prodotti alimentari di prima necessità per 50mila famiglie presenti in quattro città: Douala, Buea, Yaoundé e Bafoussam. Verranno inoltre distribuite 50mila mascherine protettive per le categorie professionali più esposte, tra cui i tassisti. Questa la nota della Samuel Eto’o Foundation: “questa è una grave crisi umanitaria e solo attraverso un’adeguata sanificazione e la distribuzione di kit sanitari possiamo frenare il coronavirus“. L’intervento di Eto’o aiuterà anche un migliaio di calciatori, tesserati per le 44 squadre professionistiche esistenti in Camerun.