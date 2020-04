E’ scoppiato il caos nei confronti di Cristiano Ronaldo, il portoghese infatti è finito nel mirino della critica per l’allenamento svolto nella giornata di ieri presso lo stadio del Deportivo Nacional, sull’isola di Madeira.

In seguito alla diffusione delle foto che lo ritraggono in campo, l’assessore alla Sanità della regione Pedro Ramos si è scagliato contro CR7: “non ha alcun permesso speciale per allenarsi” le sue parole nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus. “Cristiano Ronaldo ha diritto di allenarsi fintantoché rispetta le regole come tutti i cittadini: non c’è alcun privilegio“.