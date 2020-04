Sono giorni di trattative serrate, un po’ per tutti gli sport, con atleti e società che cercano la soluzione migliore in merito alla questione del taglio degli stipendi. Stando a quanto riporta Sky Sport, la Lega Basket ha trovato l’accordo con giocatori e allenatori di Serie A per la riduzione degli stipendi. L’accordo prevede una decurtazione del 20% della retribuzione lorda complessiva sugli ingaggi superiori ai 50.000€ per la stagione 2019-20.