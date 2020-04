“Ho ricevuto minacce di morte”, con queste parole Rudy Gobert ha spiegato, al The Salt Lake Tribune, una brutta situazione vissuta nelle scorse settimane. Il cestista degli Utah Jazz è stato il primo a risultare positivo al Covid-19 in NBA, situazione che ha spinto i vertici della lega a fermare le partite e tutto il business che gira intorno. Motivo per il quale qualcuno, che ha interessi economici legati all’NBA, non ha preso bene lo stop ed ha deciso di prendersela direttamente con Gobert.