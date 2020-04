Giornata speciale ieri per Daniele Scardina e Diletta Leotta, coppia ormai affiatata che sta trascorrendo a Milano la quarantena per via del Coronavirus. Il campione internazionale Wbc dei supermedi ha compiuto 28 anni ieri, un compleanno festeggiato in maniera particolare con la propria compagna, che ha provveduto ad organizzare una piccola festa.

Torta presumibilmente fatta in casa e palloncini azzurri per King Toretto, che ha notevolmente apprezzato la sorpresa, considerando il sorriso sfoggiato nella foto postata da Diletta sul proprio profilo Instagram.

Valuta questo articolo