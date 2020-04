Prima le parole di Massimo Moratti, adesso l’indiscrezione che arriva direttamente dall’Argentina, precisamente da Tnt Sport.

L’Inter ci sta provando per Lionel Messi, trattativa già avviata secondo i media argentini, che sottolineano come la Pulce viva ormai da separato in casa a Barcellona, a causa della querelle relativa al taglio degli stipendi. L’offerta dei nerazzurri però non sarebbe l’unica per Messi, tentato anche dal Newell’s Old Boys che farebbe carte false per riportare in patria la Pulce. L’Inter però ci prova eccome, tentando di compiere adesso i passi giusti per poi affondare il colpo in estate. Fantamercato? Potrebbe anche darsi ma, sotto sotto, Zhang sogna eccome di regalare Messi ai propri tifosi.

