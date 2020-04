Il mondo delle due ruote non si ferma. Annunciato oggi l’accordo tra RCS Sport e Bianchi che sarà la bicicletta ufficiale della Corsa Rosa e non solo.

L’accordo triennale tra Bianchi e RCS Sport include anche altri importanti appuntamenti del calendario internazionale WorldTour. Oltre al Giro d’Italia, Bianchi è sponsor ufficiale dell’UAE Tour, l’unica corsa a tappe WorldTour negli Emirati Arabi, e de Il Lombardia, la Classica Monumento di fine stagione, unitamente alla Gran Fondo Il Lombardia. Inoltre, a partire dal 2021 la partnership sarà ulteriormente arricchita dalla corsa WorldTour, Strade Bianche. Nell’ambito dell’accordo con RCS Sport, Bianchi fornirà inoltre le biciclette in dotazione al servizio di assistenza tecnica operato da Shimano. Strategica è anche la collaborazione con il Giro-E. Bianchi è infatti partner ufficiale dell’evento attraverso il primo progetto di mobilità elettrica intelligente applicata al ciclismo, Bianchi Lif-E. L’accordo vede Bianchi come fornitore del modello e-road in carbonio Aria. Bianchi sarà inoltre sponsor ufficiale del Giro d’Italia Virtual, il nuovo progetto che, dal 18 aprile al 10 maggio, permetterà ad atleti professionisti ed amatoriali di percorrere le più attese tappe del Giro 2020.

Una collaborazione unica tra la corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo e la storica fabbrica di biciclette. Nato nel 1885, il marchio Bianchi è associato ai più grandi tra i nomi della storia del ciclismo come Fausto Coppi e Marco Pantani e oggi, alla formazione del numero uno del ranking UCI, Primoz Roglic.

UNA BICI PER LA RINASCITA: ARIA – BIANCO ITALIA

Come il Giro d’Italia mette in mostra le bellezze italiane nel mondo, Bianchi è orgogliosa di presentare la nuova Aria – Bianco Italia. Il modello Bianchi Aria si arricchisce di un’edizione esclusiva e limitata Aria in colore “bianco ghiaccio”, con il Tricolore italiano sulla forcella posteriore ed inserti viola con sfumature verdi. La nuova Aria – Bianco Italia è dedicata a tutti coloro che non smettono mai di sognare, e celebra il lancio del primo Giro Virtual. Aria – Bianco Italia sarà disponibile nell’e-store ufficiale Bianchi solo per un periodo di tempo limitato, dal 15 Aprile al 10 Maggio 2020.