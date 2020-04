Sono passati dieci mesi dall’infortunio che ha costretto Chris Froome a saltare la seconda metà della scorsa stagione, una caduto rovinosa durante una ricognizione al Giro del Delfinato che lo obbligò a saltare Tour de France e Vuelta.

Finalmente, dopo quasi un anno, il britannico è pronto per tornare a gareggiare, anche se dovrà attendere la fine dell’emergenza Coronavirus. Sui social intanto Froome ha postato un messaggio di ringraziamento ai medici che lo hanno curato: “dieci mesi dopo. Grazie al CHU Saint-Étienne e specialmente al dottor Philippot per avermi rimesso in sesto permettendomi di tornare in bici. Oggi il CHU Saint-Étienne e gli altri ospedali della Francia stanno combattendo la battaglia contro il Coronavirus che INEOS sta sostenendo“.

10 months later. Thank you to @ChuSaintEtienne & Dr Philippot for putting me back together & getting me back on the bike. Today CHU Saint-Étienne and other hospitals across France are facing their own challenge with #COVID19

INEOS are hoping to help https://t.co/GYaTGRJ5nJ pic.twitter.com/DpGC0Gjrpu

— Chris Froome (@chrisfroome) April 16, 2020