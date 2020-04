La stagione ciclistica è stata sospesa fino all’1 giugno, dopo quella data le corse potrebbero ripartire, dunque i corridori si tengono in forma per non arrivarci in condizioni non ottimali.

Vincenzo Nibali non lascia nulla al caso, lo Squalo si sta allenando con dedizione per farsi trovare pronto alla ripresa, come ammesso da lui stesso ai microfoni di Sky Sport: “vediamo come si svilupperà questa stagione, è un punto interrogativo. Alcuni rumors dicono che da giugno in poi si dovrebbe ripartire: speriamo. Il Tour de France potrebbe slittare di una settimana. L’organizzazione dovrebbe fare un comunicato nelle prossime settimane. Io comunque devo solo mantenermi e stare attento all’alimentazione. Mi sto allenando a casa, sono in contatto con la mia squadra, vediamo quando sarà possibile allenarsi nuovamente in strada. Le Olimpiadi nel 2021? I Giochi sono sempre un mio obiettivo“.

