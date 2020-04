In Italia non verranno disputate corse di ciclismo fino al prossimo 30 giugno, a renderlo noto è la Federciclismo con una nota pubblicata nella giornata di oggi dal presidente Renato Di Rocco. Il numero uno della Federazione ha firmato la delibera con cui ha prolungato lo stop a livello internazionale in vigore fino al primo giugno, pronto però per essere esteso. Nel lasso di tempo coinvolto nella disposizione si trovano l’Adriatica Ionica Race e il Tricolore in Veneto organizzato da Filippo Pozzato, entrambe sono state rinviate a data da destinarsi in attesa di capire quando inizierà la stagione.