Un comportamento da condannare, che sicuramente non piacerà al Team Ineos. Il protagonista del gesto è Rohan Dennis, che ha violato le restrizioni dovute al Coronavirus per andare a fare un giro in auto a Girona, città dove sta trascorrendo la quarantena. Il campione del mondo a cronometro ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae alla guida della sua auto, accompagnando il post con una eloquente didascalia: “sono uscito di casa. Il Covid-19 può baciarmi il culo“. Parole che hanno scatenato una bufera nei confronti di Dennis, costretto a cancellare il post successivamente per via degli insulti ricevuti. Al momento il Team Ineos non ha preso provvedimenti, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare una dura ramanzina nei confronti del proprio corridore.