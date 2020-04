Durante la quarantena per coronavirus in tantissimi, tra qualche esperimento ai fornelli e qualche passatempo ritrovato, vanno a caccia di vecchi ricordi, sfogliando tra gli album di vecchie foto e tornando indietro nel tempo.

Lo ha fatto anche Charles Leclerc, che oggi ha voluto condividere con i suoi fan un dolce scatto in compagnia di Michael Schumacher, mostrando tutto il suo orgoglio per essere un pilota Ferrari. “Così felice di aver ritrovato questa foto. Qualche anno fa, al Paul Ricard, stavo testando sulla pista di kart, Michael stava testando sulla pista di F1. Lo abbiamo incontrato, ha firmato la tuta, ci ha parlato un po ‘prima di rientrare ai box. Non avrei mai pensato di guidare per la stessa squadra per cui stava guidando allora. @scuderiaferrari ❤️“, ha scritto il monegasco sui social.