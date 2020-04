Sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione Coronavirus legata al mondo del calcio, ma per il momento Fabio Capello non ha nessuna voglia di sbilanciarsi.

L’allenatore friulano lo ha fatto invece per quanto riguarda il mercato, soffermandosi ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul futuro di Lautaro e Ibrahimovic: “se fossi in Lautaro Martinez, resterei all’Inter. A Barcellona rischia di fare anticamera. Aggiungo: mi pare che in Spagna l’unica squadra che non uscirà a pezzi da questa vicenda è il Real Madrid. Barcellona e Atletico Madrid pagheranno un conto salato. Ibrahimovic? Conosco bene Ibra e so quale sia il suo desiderio di continuare ad essere protagonista. A uno come lui, nonostante i 39 anni in arrivo, questo Milan non può rinunciare. Una follia? La farei per Harry Kane del Tottenham. E’ una follia più praticabile rispetto a Mbappé, la follia delle follie”.