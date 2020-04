Le strade del Milan e di Giacomo Bonaventura potrebbero presto separarsi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista rossonero potrebbe non rinnovare il contratto con il club nel quale milita da 6 anni. Bonaventura, perno del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, è stato vittima di un brutto infortunio che gli ha impedito di trovare la condizione fisica dei tempi migliori. Possibile dunque che, di comune accordo con il Milan che punta a svecchiare la propria rosa eliminando anche contratti pesanti e non propriamente essenziali per la squadra, ‘Jack’ possa decidere di portare a scadenza il suo contratto e cercarsi una nuova squadra come free agent.

