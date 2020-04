Negli ultimi giorni l’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez si è fatto sempre più forte. I blaugrana cercano una prima punta dal grande potenziale, da poter affiancare a Leo Messi, sulla quale costruire il presente e il futuro del club. Proprio la ‘Pulce’ è il principale sponsor del connazionale Lautaro Martinez, incedibile per l’Inter, ma non per la clausola da 111 milioni che può liberarlo in ogni momento.

La cifra è sicuramente proibitiva, specialmente ai tempi del Coronavirus che ha ridotto i ricavi di tutti i club. A tal proposito, ammorbidire le richieste dei nerazzurri con qualche contropartita consentirebbe al Barcellona di spendere di meno e all’Inter di ottenere giocatori utili al progetto. Griezmann è il nome venuto fuori nei giorni scorsi, ma i 17 milioni d’ingaggio sono un ostacolo importante. Arthur è il sogno per la mediana: talentuoso regista dai piedi raffinati, ma che il Barca non ha intenzione di cedere. Discorso simile per Carles Alena, giocatore sul quale i catalani puntano molto per il futuro. Sugli esterni invece c’è qualche chance in più per uno fra Semedo, Joao Firpo e Cuccurella (in prestito al Getafe): giocatori giovani, dotati di buona tecnica e soprattutto abili in fase offensiva.