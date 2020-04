Quello messo in atto da Tomas Berdych in queste ore, ha l’aria di essere un pesce d’aprile bello e buono. L’ex tennista ceco, ritiratosi ormai da diversi mesi, ha postato proprio oggi 1 aprile su Twitter una frase: “vi informo che ho deciso di tornare alle Olimpiadi di Tokyo”. Probabilmente in pochi hanno creduto a tale esternazione, si tratta probabilmente di uno scherzo in questo giorno particolare. I tempi ed i modi lasciano pensare proprio ad un pesce d’aprile, ecco il post di Tomas Berdych.

