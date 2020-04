Bentley ha pubblicato oggi un inedito film che celebra la vita di Mulsanne, immortalando una serie di momenti salienti e memorabili degli ultimi dieci anni. Dalla prima apparizione della nuovissima Mulsanne avvenuta a Pebble Beach nel 2009, fino all’ esclusiva Edizione 6.75 di Mulliner, versione rivelata recentemente, la Mulsanne si è contraddistinta per i suoi prestigiosi traguardi. Ad oggi il sito produttivo di Bentley è temporaneamente chiuso per proteggere la forza lavoro durante la crisi COVID-19, in estate presumibilmente terminerà

la leadership di questo iconico modello Mulsanne, celebrata dall’edizione speciale e limitata in 30 unità della 6.75 Mulliner, totalmente realizzate a mano a Crewe. Quando l’ultima vettura avrà completato la sua ispezione di 600 dettagli in tema di qualità, il ruolo di Mulsanne quale modello interprete dell’era moderna di Bentley terminerà, e il testimone passerà alla nuova Flying Spur – un degno successore, acui è stato recentemente attribuito il titolo di “the new best car in the world”.

PER IL VIDEO >> Bentley Mulsanne compie 10 anni, un film per festeggiare