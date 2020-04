Brutto incidente per Jerome Boateng, fortunatamente uscito illeso dal tremendo botto avvenuto in autostrada. Di rientro dopo una giornata trascorsa con il figlio, il difensore del Bayern Monaco ha perso il controllo della sua Audi ed è finito contro il guard-rail, per fortuna senza nessuna conseguenza fisica.

A riportare l’accaduto è stato il canale tedesco TVO, che ha diffuso le immagini dell’auto di Boateng finita sulle protezioni ai bordi della carreggiata. Il danno all’automobile ammonterebbe a circa 25.000 euro, per il tedesco invece solo un grande spavento.

