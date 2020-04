Il Bayern Monaco oggi torna ad allenarsi, non proprio regolarmente, ma con delle ferree regole fissate a causa del Coronavirus. Il club bavarese, come anche altri in Bundesliga, ha deciso di dividere la squadra in cinque piccoli gruppi di lavoro, in modo da restare all’interno delle norme del governo. Ecco il comunicato del club:

“La prima squadra dell’FC Bayern Monaco tornerà ad allenarsi alla Säbener Straße in piccoli gruppi da lunedì 6 aprile. Ciò avverrà in coordinamento con la politica del governo e le autorità competenti. Va da sé che tutte le norme igieniche saranno rigorosamente rispettate. Il DFL aveva precedentemente raccomandato una sospensione degli allenamenti fino a domenica 5 aprile. La seduta avverrà senza membri del pubblico presenti. Al fine di rallentare ulteriormente la diffusione del coronavirus, l’FC Bayern chiede ai tifosi di continuare a seguire le istruzioni delle autorità e quindi, per favore, non venite al campo di allenamento dell’FC Bayern“. Inoltre i calciatori faranno la doccia a casa per evitare contatti all’interno degli spogliatoi, un’altra misura per non incorrere in rischi.

