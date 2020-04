Quique Setièn è convinto che il Barcellona possa vincere la Champions League, soprattutto dopo aver assistito ad alcune sorprese avvenute nelle scorse settimane.

Interrogato alla radio spagnola RAC1, il manager dei blaugrana ha rivelato: “dopo aver visto alcune cose nel calcio, penso che possiamo vincere tranquillamente la Champions League. L’Atlético ha eliminato a sorpresa il Liverpool, il Tottenham l’anno scorso è arrivato in finale. Per me è più difficile vincere la Liga che la Champions, quest’ultima può essere vinta da qualsiasi squadra raggiunga i quarti di finale”.