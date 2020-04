Il Mutua Open di Madrid non andrà in scena come tanti altri tornei del tour a causa del Coronavirus. Gli organizzatori del torneo, capitanati da Feliciano Lopez, hanno dunque pensato bene di svolgere l’ATP di Madrid in maniera ‘virtuale’, grazie alla Playstation insomma. Al torneo prenderanno parte anche alcuni big del tour del calibro di Nadal e Murray, i quali forse nel videogioco saranno più battibili rispetto alla realtà. Murray è un grande amante dei videogiochi, ma si diletta spesso con Call of Duty, gioco di guerra e non di tennis, staremo a vedere dunque come se la caverà in quello che di fatto è il suo sport.