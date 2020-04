Il tennis è fermo oramai da diverse settimane e, com’è ovvio che sia, anche le classifiche ed i vari record in corso nel tour sono stati congelati sino alla ripresa delle operazioni. L’ATP ha chiarito questo aspetto dopo che se ne è tanto parlato in questi giorni, lo ha fatto sui social con una brevissima nota: “L’ATP ha confermato che il congelamento delle classifiche ATP, in vigore dal 16 marzo 2020, si applicherà anche a tutti i record durante il periodo di sospensione del Tour“. Sarebbe stato davvero incredibile non considerare questo stop per quanto concerne classifiche e record.