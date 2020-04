Nonostante la quarantena a causa dell’emergenza coronavirus non manca l’intrattenimento per gli appassionati dello sport: grazie ai social i fan dei campioni possono seguire la loro quotidianità, tra allenamenti e tanti episodi divertenti.

Alvaro Morata, recentemente criticato per una foto pubblicata sui social, è seguitissimo sui social e regalata tante chicche speciali, anche in compagnia della moglie Alice, in particolar modo sui figli Alessandro e Leonardo, amatissimi dai fan.

La bella influencer italiana ha postato oggi un video che mostra le abilità del piccolo Ale col pallone da calcio: uno dei gemellini figli di Morata ha fatto gol 3 volte su 3 da una distanza importante per un bimbo della sua età, rendendo soddisfattissimo il padre, che sembra dunque già avere un erede.