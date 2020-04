L’aereo privato di Leo Messi, attaccante del Barcellona, è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza in quel di Bruxelles. La notizia, riportata dal Sun, parla di un volo partito dal Brasile che era diretto a Tenerife, ma durante il tragitto ha riscontrato qualche problema non ancora noto che ha costretto il pilota ad atterrare d’emergenza in Belgio. Non è chiaro ancora quali siano stati i passeggeri del volo nel momento della brutta vicissitudine, nelle prossime ore probabilmente si farà maggior chiarezza sull’accaduto.

