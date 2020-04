Pioggia di premi per Abarth in questi primi mesi del 2020 a conferma di quanto sia grande l’entusiasmo per lo Scorpione che lo scorso anno ha celebrato i suoi primi 70 anni di storia. Abarth trionfa nei concorsi indetti da due prestigiose riviste automobilistiche tedesche, oltre alle vittorie conseguite a febbraio in Ungheria e Slovenia nell’ambito del progetto internazionale “Best Cars 2020”.

Innanzitutto il design Abarth si aggiudica tre primi posti in altrettante categorie del concorso “The Best Brands 2020” indetto dalla rivista automobilistica AUTO BILD. I lettori della rivista hanno riconosciuto ad Abarth il primo posto assoluto per il miglior design e, per il terzo anno consecutivo, hanno decretato il design di Abarth il migliore anche nelle categorie city car e cabriolet.

“I lettori di AUTO BILD sono entusiasti della Abarth 595/695 e della Abarth 124 spider, come dimostrano le tre nuove vittorie nelle categorie dedicate al design del concorso “Best Brands” – ha dichiarato Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth Brands -. Questo premio è un importante riconoscimento e ci rende molto orgogliosi, confermando il valore della nostra strategia di dedicare grande attenzione all’esclusività del design di tutti i modelli; oltre a rappresentare ancora una volta il legame che Abarth ha maturato nel tempo con i lettori tedeschi e la Germania, uno dei principali mercati per il nostro Brand dove il trend positivo delle vendite nei primi mesi dell’anno prefigura la conferma del record dello scorso anno”.

Il concorso “The Best Brands”, organizzato da AUTO BILD, è alla sua nona edizione. Ai lettori della rivista cartacea e delle edizioni online è stato richiesto di motivare le proprie decisioni di acquisto in vari settori, tra cui automobili, accessori, ricambi e servizi. Nella categoria automobilistica, sono stati selezionati 37 importanti marchi, suddivisi in 14 classi di veicoli che includevano dalle auto più piccole ai SUV. In totale, hanno espresso un giudizio più di 57.000 lettori.

Anche i lettori di MOTORSPORT AKTUELL hanno espresso il loro voto assegnando la vittoria schiacciante alla Abarth 595 e alla Abarth 695 nella categoria “Racer of the Year” per l’elezione delle migliori auto e i migliori piloti della stagione 2019. Il 64,2 per cento dei voti è andato alla Abarth 595/695, che si è aggiudicata il primo posto della categoria “Minicar”. MOTORSPORT AKTUELL ha messo ai voti un totale di 67 modelli di veicoli in cinque categorie e 135 piloti di nove discipline.

I modelli Abarth 595 e Abarth 695 hanno conquistato i voti dei lettori di MOTORSPORT AKTUELL, tedeschi, austriaci e svizzeri, che hanno voluto premiare la strategia di Abarth di impegno nel motorsport finalizzato all’implementazione di soluzioni tecnologiche racing nella produzione di serie. Il trasferimento della tecnologia ha contribuito allo sviluppo della serie Abarth 595, composta da cinque modelli con potenze che vanno da 145 CV a 180 CV. La serie Abarth 695 è invece riservata ai modelli speciali, come l’Abarth 695 70° Anniversario, con la quale il marchio cult italiano celebra il suo settantesimo compleanno. Il modello, limitato a soli 1.949 unità – per ricordare la data della fondazione del brand Abarth – è caratterizzato dallo Spoiler ad Assetto Variabile che, grazie al lavoro degli ingegneri Abarth nella galleria del vento di FCA ad Orbassano (Torino), aumenta la tenuta nel misto veloce e la stabilità alle alte velocità: in breve, incrementa le “performance” dell’automobile.

Infine, lo scorso febbraio i modelli dello Scorpione hanno raccolto prestigiosi premi anche in Slovenia e Ungheria dove si è svolto la versione locale del concorso “Best Cars 2020”, il progetto internazionale creato dalla rivista tedesca “Auto Motor Und Sport” che ha visto il coinvolgimento di 21 media specializzati nel settore automobilistico di 17 Paesi. In particolare, il magazine sloveno Avto Magazin ha conferito all’Abarth 595/695 il titolo di “Best Cars 2020” nella categoria “Mini Cars” mentre la rivista ungherese e il sito vezess.hu hanno assegnato una triplice vittoria al marchio dello scorpione.

Valuta questo articolo