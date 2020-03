WrestleMania, per la prima volta in assoluto, sarà un evento di due serate trasmesso in streaming sabato 4 e domenica 5 aprile, disponibile sul WWE Network e in pay-per view su Sky Primafila.

Le due notti di show saranno presentate dal tre volte campione del Super Bowl Rob Gronkowski. Per sapere cosa ha in serbo, seguite l’episodio di SmackDown, nella notte tra venerdì e sabato all’1, su Sky Sport Arena.

Come annunciato precedentemente, soltanto il personale essenziale per la riuscita dell’evento sarà presente la produzione di WrestleMania.

