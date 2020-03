I fan di Paige stanno vivendo dei veri e propri momenti di terribile angoscia. L’ex campionessa femminile WWE è stata ricoverata d’urgenza in ospedale e si è sottoposta ad un’operazione per la rimozione di una ciste alle ovaie. La notizia è stata data ai fan dal ragazzo di Paige che su Twitter, oltre a motivare l’annullamento di un suo concerto per un problema al batterista, ha spiegato quanto accaduto a Paige postando una foto della ragazza nel letto d’ospedale, apparentemente, in buone condizioni seppur molto provata.

