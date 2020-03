La WWE ha annunciato ufficialmente l’introduzione di JBL nella Hall of Fame. Un riconoscimento prestigioso che celebra la carriera di John Bradshaw Leafyeld, ricordato per la coppia con Ron Simmons negli APA (Acolytes Protection Agency) e soprattutto per il lungo regno da campione WWE. Ben 280 giorni con la cintura alla vita, un regno da heel portato avanti alla perfezione, sotterfugio dopo sotterfugio, sfruttando al meglio l’hating del pubblico e gli aiuti del Cabinet (Orlando Jordan e i Basham Brothers) in celebri faide contro idoli dei tifosi come Eddie Guerrero e Rey Mysterio. Perse il titolo contro un lanciatissimo John Cena a WrestleMania 21. In WWE vanta anche un Hardocre Championship, un Intercontinental Championship e un US Championship, oltre a un WWF European Championship e 3 Tag Team Championship.

A Tampa, Florida, sede della prossima WrestleMania, JBL verrà introdotto nella Hall of Fame insieme alle Bella Twins, Batista e la fazione del nWo composta da Hulk Hogan, Scott Hall, Sean Waltman e Kevin Nash.

