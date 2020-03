Tsvetana Pironkova ha annunciato il rientro nel tour WTA, ma suo malgrado non riuscirà a tornare presto in campo. La tennista 32enne, dopo la maternità del 2017, si è presa uno stop dall’attività professionistica per fare la madre a tempo pieno, prima di tornare ad allenarsi in vista del rientro.

“Vorrei condividere questa splendida notizia con tutti. Negli ultimi mesi mi sono allenata intensamente per riuscire a competere anche tra i professionisti. Non è stata una decisione facile considerando la portata della sfida. Quello che che conta di più è che ho l’amore e il pieno sostegno di tutta la mia famiglia. Presto condividerò con voi un breve programma dei tornei che ho in mente di giocare. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato durante il mio viaggio tennistico negli ultimi 15 anni. Significa davvero molto e sono sicuramente una fonte di ispirazione“. Questo l’annuncio della Pironkova, la quale però non aveva fatto i conti con il Coronavirus: tour WTA bloccato e rientro rimandato. Un tempismo tristemente perfetto per l’ex numero 31 al mondo, la quale sarà costretta a prolungare ulteriormente il proprio stop ed a stare chiusa in casa con la famiglia in vista della fine della pandemia.

