Bastano appena 61 minuti di gioco ad Elina Svitolina per staccare il pass valevo per gli ottavi di finale del WTA di Monterrey. All’esordio sul cemento messicano Svitolina, attuale numero 7 del ranking mondiale femminile, ha liquidato la montenegrina Danka Kovinic (numero 88 WTA) in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-2.

Valuta questo articolo