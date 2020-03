WTA Monterrey, la testa di serie numero 1 del seeding Elina Svitolina, approda in semifinale dopo aver sbrigato la sua pratica nella notte. La tennista ucraina si è trovata davanti una delle sorprese di questa fase della stagione WTA, vale a dire la giovane canadese Fernandez che ha fatto vittime illustri nelle ultime settimane, tra queste anche Sloane Stephens.

Svitolina però non si è lasciata distrarre, portando a casa un match molto lottato, vinto 6-4 7-5. Adesso la tennista ucraina troverà in semifinale la Rus, la quale ha sconfitto Peterson ai quarti in quel di Monterrey. Grande favorita la Svitolina, la quale sta pian piano ritrovando il proprio gioco dopo un inizio di stagione negativo.

