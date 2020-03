WTA Monterrey, su tre italiane iscritte alle qualificazioni, solo Giulia Gatto-Monticone si è guadagnata l’accesso al tabellone principale. Sono state infatti eliminate sia Trevisan che Cocciaretto, sconfitte rispettivamente da Voegele e Podoroska. Gatto-Monticone dunque entra in tabellone ed affronterà al primo turno la russa Potapova, numero 89 del ranking WTA, una diciottenne molto interessante. Sarà dunque un incontro d’alto livello per Giulia, la quale ha dimostrato d’essere in palla superando le qualificazioni, nelle quali ha sconfitto Gabriela Talaba e Astra Sharma.

Valuta questo articolo