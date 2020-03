WTA Monterrey, riparte dal Messico la ‘nuova’ carriera di Kim Clijsters. Nella sua prima uscita dal rientro in quel di Dubai, la tennista belga ha trovato al primo turno un osso durissimo come la Muguruza, uscendo sconfitta ma a testa altissima dal campo. Ebbene, anche a Monterrey il sorteggio non è stato clemente, dato che Kim se la dovrà vedere con la testa di serie numero 2 del torneo, Johanna Konta. Di certo Clijsters darà del filo da torcere all’avversaria, ma un primo turno più tenero sarebbe stato preferito da Kim. Di seguito il tabellone del torneo, con la Svitolina grande favorita.

(1) Svitolina, Elina vs Kovinic, Danka

Qualifier vs Qualifier

Davis, Lauren vs (SE) Fernandez, Leylah

(WC) Navarro, Emma vs (5/WC) Stephens, Sloane

(4) Linette, Magda vs Qualifier

Rus, Arantxa vs Bouzkova, Marie

Bondarenko, Kateryna vs Sorribes Tormo, Sara

Kozlova, Kateryna vs (6) Peterson, Rebecca

(8) Wang, Yafan vs Flipkens, Kirsten

Qualifier vs Stojanovic, Nina

(WC) Williams, Venus vs Qualifier

Diyas, Zarina vs (3) Putintseva, Yulia

(7) Azarenka, Victoria vs Zidansek, Tamara

Potapova, Anastasia vs Qualifier

Watson, Heather vs Maria, Tatjana

(WC) Clijsters, Kim vs (2) Konta, Johanna

