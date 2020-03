WTA Monterrey, dura solo un turno l’esperienza messicana di Kim Clijsters, proprio come accaduto in quel di Dubai qualche settimana fa. Se nel primo torneo dal rientro la belga aveva ben figurato perdendo poi in due set contro una grande avversaria come Muguruza, anche a Monterrey la Clijsters è uscita dal campo a testa altissima e tra gli applausi, sconfitta dalla testa di serie numero 2 Konta.

6-3 7-5 in favore della Konta, con Kim che ha avuto le sue occasioni per far male sopratutto nel secondo set. Il rientro nel tour WTA prosegue dunque bene per la Clijsters, la quale ha avuto ottimi indizi dalle sue prime due uscite, dunque proseguirà nel suo intento anche nelle prossime settimane, a partire da Indian Wells.

