Buona la prima per Sofia Kenin nel main draw del WTA di Lione. La tennista americana, campionessa degli Australian Open in carica, ha staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo francese battendo Vitalia Diatchenko (numero 107 WTA). Sofia Kenin, numero 5 al mondo e prima testa di serie del torneo, si è imposta in 85 minuti con il punteggio di 6-4 / 6-3.

