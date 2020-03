Sofia Kenin si qualifica per le semifinali del torneo WTA di Lione, non tutto semplice però per la tennista statunitense al cospetto di Océane Dodin, che si arrende al termine di un match davvero entusiasmante

La numero 1 del seeding si impone in tre set con il risultato di 6-1, 6-7, 6-2 dopo poco meno di due ore di partita. Nel prossimo turno Sofia Kenin se la vedrà con la vincente del match tra Garcia e Van Uytvanck, in campo questa sera.

