WTA Lione, dopo aver superato il primo turno del torneo vincendo contro la Lapko, Camila Giorgi si è trovata oggi davanti un’avversaria decisamente più ostica. Si tratta della francese Cornet, testa di serie numero 4 del torneo che al primo turno si è sbarazzata della Lottner.

Ebbene, è stato un match molto combattuto, ben giocato dalla nostra Camila, la quale sta trovando una buona condizione dopo un periodo negativo della sua carriera. La Giorgi, ha perso il primo set col punteggio di 6-4, ma si è subito rialzata nel secondo, portandolo sino al tie-break quando è venuta fuori tutta la grinta dell’azzurra. Camila si è trovata a due punti dalla sconfitta, ma ha lottato col coltello tra i denti vincendo per 7-6 e portando il match al terzo. Nell’ultima partita, la Giorgi ha dominato in lungo ed in largo dopo aver ottenuto il break in apertura, vincendo col punteggio di 6-2 e conquistando l’accesso al terzo turno dove affronterà la vincente di Kasatkina-Bara Irina.

Valuta questo articolo