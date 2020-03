Il torneo WTA di Doha è andato agli archivi, con la vittoria di Aryna Sabalenka in finale contro la Kvitova. Nella prossima settimana ci sarà un altro torneo interessante, quello di Lione, al quale parteciperà anche Camila Giorgi.

L’azzurra è stata sorteggiata con la Lapko al primo turno, mentre la testa di serie numero 1 del torneo Sofia Kenin è stata sorteggiata contro la Diatchenko. Una giovane wild card invece per la numero 2 del seeding Mladenovic. Di seguito l’intero tabellone del WTA di Lione.

(1) Kenin, Sofia vs Diatchenko, Vitalia

Hon, Priscilla vs Qualifier

Minella, Mandy vs Dodin, Oceane

(WC) Burel, Clara vs (6) Teichmann, Jil

(3) Garcia, Caroline vs Minnen, Greet

Qualifier vs Bonaventure, Ysaline

Tomova, Viktoriya vs Qualifier

Kawa, Katarzyna vs (5) Van Uytvanck, Alison

(7/WC) Kasatkina, Daria vs Parmentier, Pauline

Babos, Timea vs Qualifier

Lapko, Vera vs Giorgi, Camila

Qualifier vs (4) Cornet, Alizé

(8) Kuzmova, Viktoria vs Badosa, Paula

Bogdan, Ana vs Martincova, Tereza

Friedsam, Anna-Lena vs Qualifier

(WC) Paquet, Chloe vs (2) Mladenovic, Kristina

