Kim Clijsters continua il suo graduale inserimento nel tour WTA dopo il suo primo ritiro, non definitivo. Dopo aver giocato a Dubai ed a Monterrey, la tennista belga sarà impegnata in quel di Indian Wells, ma oggi è arrivata anche la notizia di un’altra wild card per Kim.

La Clijsters giocherà infatti il torneo WTA di Charleston che inizierà il 4 aprile. La crescita per quanto concerne lo stato di forma della tennista, sembra esserci stata, dato che la belga ha dato molto fastidio alla Konta nella sua ultima uscita. Wild card a Charleston anche per l’ex numero 3 al mondo Stephens, scivolata indietro nel ranking a seguito di pessimi risultati nell’ultimo anno e mezzo.

