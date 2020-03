Nelle ultime ore è circolata una notizia che ha sconvolto il mondo della WWE: Roman Reigns ha deciso di non prendere parte a WrestleMania 36. Purtroppo, niente storyline dietro, ma una scelta dettata da importanti problemi di salute. Con l’epidemia di Coronavirus che si sta espandendo a macchia d’olio negli USA, il wrestler teme per la propria vita, in quanto contrarre il Covid-19, con il sistema immunitario ancora debole dopo la battaglia vinta contro la leucemia, potrebbe portare gravi conseguenze.

Secondo l’autorevole giornalista Dave Meltzer della Wrestling Observer Radio, la WWE avrebbe individuato in Braun Strowman il sostituto che combatterà contro Goldberg a WrestleMania 36: “ad affrontare Goldberg per lo Universal Championship è stato Braun Strowman. Roman Reigns ha approvato tale decisione. Con molta probabilità hanno anche filmato un segmento per spiegare questo cambio repentino e lo manderanno in onda stasera a SmackDown”.

