Il Gp d’Australia è alle porte: salvo imprevisti legati all’emergenza Coronavirus, la stagione 2020 di Formula 1 inizierà ufficialmente domenica. Piloti e staff sono tutti a Melbourne, dove oggi hanno incontrato, all’Albert Park, la stampa per raccontare le sensazioni con le quali si avvicinano al grande appuntamento.

Reduci da test invernali non troppo soddisfacenti, Toto Wolff ha ammesso oggi di non fidarsi delle difficoltà mostrate in pista a Barcellona dalla Ferrari: “aspettiamo e vediamo se sono davvero così lenti. Secondo me hanno bluffato durante l’inverno“, queste le parole del team principal Mercedes al giornale Österreich.

